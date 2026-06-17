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Световно първенство: Франция - Сенегал (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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01:01, 17.06.2026
Спорт
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"Петлите" се наложиха с 3:1.
Снимка: БТА
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Снимки: БТА
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#Мондиал 2026
#национален отбор по футбол на Сенегал
#национален отбор по футбол на Франция
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