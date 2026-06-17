БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
000 зрелостници явяват матурата български език литература сряда
Слушай новината

Над 110 000 ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът е и вход за гимназиите за седмокласниците, а десетокласнците от Обединените училища чрез него могат да продължат в 11-и и 12-и клас.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 25 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба. В 07:30 тази сутрин в просветното министерство ще бъде изтеглен вариант от два възможни, по който ще работят седмокласниците.

Изпитът за 10-и клас започва в 08:00 часа и ще продължи час и половина. Решава се тест от 23 въпроса. За този изпит вариант не се тегли, защото е само един. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 1 юли.

#изпит #десетокласници #матура #НВО #седмокласници

Последвайте ни

ТОП 24

Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
1
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите
2
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
3
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и Велинград
4
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
5
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг
6
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: Образование

За наркотиците и децата: От Агенция "Митници" разговаряха с ученици
За наркотиците и децата: От Агенция "Митници" разговаряха с ученици
Повече от 110 000 ученици от 7-и и 10-и клас ще се явят утре на изпити по български език Повече от 110 000 ученици от 7-и и 10-и клас ще се явят утре на изпити по български език
Чете се за: 03:02 мин.
"Адресът на историята": Столични ученици събират на едно място къщите на бележити българи "Адресът на историята": Столични ученици събират на едно място къщите на бележити българи
Чете се за: 02:40 мин.
Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват експертите Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват експертите
Чете се за: 02:42 мин.
В село Свидня откриха обновената сграда на основно училище "Отец Паисий" В село Свидня откриха обновената сграда на основно училище "Отец Паисий"
Чете се за: 02:57 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
14644
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес
Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След вандализма в Скопие: Депутатите се запознават с взетите мерки След вандализма в Скопие: Депутатите се запознават с взетите мерки
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвиняем за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Съдът остави в ареста обвиняем за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Близки на загиналото в Благоевград момиче се събраха на мирно бдение
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ