Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес

Над 110 000 ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът е и вход за гимназиите за седмокласниците, а десетокласнците от Обединените училища чрез него могат да продължат в 11-и и 12-и клас.



Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 25 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба. В 07:30 тази сутрин в просветното министерство ще бъде изтеглен вариант от два възможни, по който ще работят седмокласниците.

Изпитът за 10-и клас започва в 08:00 часа и ще продължи час и половина. Решава се тест от 23 въпроса. За този изпит вариант не се тегли, защото е само един. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 1 юли.