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Последен ден от срещата на Г-7: Умерен оптимизъм за мир в Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Последен ден от срещата на Г-7: Умерен оптимизъм за мир в Украйна
Снимка: АП/БТА
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Лидерите на страните от Г-7 изразиха умерен оптимизъм за мир в Украйна след разговорите на американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в рамките на срещата във френския град Евиан вчера.

Участниците в срещата потвърдиха ангажимента си за подкрепа на Украйна и обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Днес е последният ден на форума. Очаква се по време на работен обяд лидерите да обсъдят икономическия растеж и развитието на изкуствения интелект.

Довечера френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка "Версай" по случай 250-годишнината от независимостта на Съединените щати.

#умерен оптимизъм #войната в Украйна #Версай #Г-7 #Париж

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