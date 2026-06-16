ЦСКА ще срещне Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа

ЦСКА ще срещне Дери Сити (Република Ирландия) в първия квалификационен кръг на Лига Европа, реши тегленият днес жребий.

В първата среща на 9 юли "червените" са домакини, а реваншът в Ирландия е седмица по-късно.

ЦСКА, който се завръща в Европа след двегодишна пауза, игра срещу Дери Сити през 2009 година, като тогава воденият от Любослав Пенев отбор трудно отстрани съперника след успех с 1:0 в първия мач в София и равенство 1:1 на реванша.

ЦСКА бе поставен на жребия, като другите евентуални съперници бяха Войводина, Университатя Клуж, Жилина, Алуминий и Вестри.

Жребият за втория кръг ще се тегли на 17 юни, като ЦСКА ще бъде непоставен. Ако отпаднат от северноирландците, които играят в ирландското първенство, "червените" ще продължат в третия по сила турнир Лига на конференциите.