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ЦСКА отбеляза 61 години от рождението на Трифон Иванов

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Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
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Легендарният футболист си отиде от този свят на 13 февруари 2026 година.

Трифон Иванов
Снимка: Български футболен съюз
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ЦСКА почете 61 години от рождението на бившия капитан на клуба Трифон Иванов.

С екипа на "червените" Иванов става три пъти шампион на България, играе полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ. Той си отиде от този свят на 13 февруари 2026 година.

"Днес отбелязваме 61 години от рождението на Трифон Иванов – железният ни капитан, който се превърна в символ на мъжество, достойнство и вярност към ЦСКА.

Роден във Велико Търново през 1965 г., Трифон започва кариерата си в Етър, но Съдбата скоро го довежда на стадион „Българска армия“, където веднага впечатлява със здравата си физика, лидерство и хъс, с който се раздава във всеки мач.

С екипа на "армейците" Трифон Иванов печели три шампионски титли (1989, 1990, 1992), Купата на България (1989), два пъти Купата на Съветската армия (1989, 1990) и Суперкупата на страната (1989). Част е от великия "червен" отбор, достигнал полуфинал за КНК през 1989 година и четвъртфинал за КЕШ през 1990 година.

Оставя незаличими спомени от епични мачове – както на родна сцена, така и в Европа.

Трифон играеше така, както мечтае всеки армеец – с душа, сърце и без капка страх.

Болката от непрежалимата му загуба през 2016 година никога няма да отшуми. Споменът за него ще живее вечно – той бе истински лидер на терена и извън него и пример за поколенията.

Поклон пред великия Трифон Иванов!
Завинаги в сърцата ни!", написаха от ЦСКА.

# Трифон Иванов

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