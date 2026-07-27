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ЦСКА обяви назначението на Валентин Илиев на поста спортен директор

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Спорт
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Досегашният спортен директор Бойко Величков поема Академия ЦСКА.

Валентин Илиев
Снимка: ПФК ЦСКА
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Валентин Илиев сменя Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА, обявиха от клуба.

"Червените" съобщиха, че правят преструктуриране на спортно-техническото си направление, като Илиев, който до момента водеше дублиращия тим на клуба, заема мястото на Величков, а Величков ще се наеме със задачата да реформира Академията на ЦСКА.

"ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие. Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти. Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще бъдее върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев – Любен Любенов.

ЦСКА желае успех на Валентин Илиев и на Бойко Величков в новите предизвикателства!", се казва в съобщението на клуба.

#ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

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