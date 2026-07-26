Душан Косич: Можем да покажем много по-добро ниво

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич остана критичен към представянето на своя отбор въпреки успеха с 2:1 над Септември във втория кръг на Първа лига. Словенският специалист призна, че „смърфовете“ могат да предложат много по-добър футбол, но подчерта, че най-важното са трите точки.

"Нов сезон, но същите емоции. Футболът понякога е странен. Миналата седмица заслужавахме нещо в Разград, но загубихме. Днес не играхме дори близо до това, което искаме, но победихме. Имаме не малко проблеми и се изправихме срещу един млад отбор. Щастлив съм от победата, но можем да покажем много по-добро ниво“, заяви Косич.

Наставникът подчерта, че всяка победа в първенството ще бъде извоювана трудно.

"Всяка победа в това първенство се постига трудно. Във всеки мач ще имаме проблеми, но очаквам от отбора доста по-добро представяне“, добави той.

Косич коментира и символиката на успеха, дошъл ден след честването на 100-годишнината на клуба.

"Локомотив Пловдив е страхотен клуб с големи традиции. Радвам се, че успяхме да спечелим, но сега вече мислим за бъдещето“, каза словенецът.

Треньорът засегна и темата за селекцията, като призна, че клубът продължава активно да търси нови попълнения.