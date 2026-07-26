Душан Косич: Можем да покажем много по-добро ниво

Наставникът на Локомотив Пловдив призна, че тимът му не е играл според очакванията, но подчерта, че победата срещу Септември е изключително ценна
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич остана критичен към представянето на своя отбор въпреки успеха с 2:1 над Септември във втория кръг на Първа лига. Словенският специалист призна, че „смърфовете“ могат да предложат много по-добър футбол, но подчерта, че най-важното са трите точки.
"Нов сезон, но същите емоции. Футболът понякога е странен. Миналата седмица заслужавахме нещо в Разград, но загубихме. Днес не играхме дори близо до това, което искаме, но победихме. Имаме не малко проблеми и се изправихме срещу един млад отбор. Щастлив съм от победата, но можем да покажем много по-добро ниво“, заяви Косич.
Наставникът подчерта, че всяка победа в първенството ще бъде извоювана трудно.
"Всяка победа в това първенство се постига трудно. Във всеки мач ще имаме проблеми, но очаквам от отбора доста по-добро представяне“, добави той.
Косич коментира и символиката на успеха, дошъл ден след честването на 100-годишнината на клуба.
"Локомотив Пловдив е страхотен клуб с големи традиции. Радвам се, че успяхме да спечелим, но сега вече мислим за бъдещето“, каза словенецът.
Треньорът засегна и темата за селекцията, като призна, че клубът продължава активно да търси нови попълнения.
"Продължаваме да търсим нови лица. Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме. Въпреки това играчите, които са тук, дават всичко от себе си“, завърши Душан Косич.