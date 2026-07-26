Валентин Илиев поема поста на спортен директор в ЦСКА, Станислав Манолев e новият главен скаут на "червените"

ЦСКА е на прага на сериозна промяна в спортно-техническото си ръководство. Очаква се в следващите часове клубът официално да обяви назначението на Валентин Илиев за нов спортен директор, като той ще наследи на поста Бойко Величков.

До този момент Илиев водеше дублиращия тим на "червените“, но вече е освободил тази позиция, за да поеме ключова роля в управленската структура на клуба.

Бойко Величков напуска ЦСКА след малко повече от 11 месеца начело на спортното направление. Той зае поста през август миналата година, когато наследи португалеца Пауло Нога в труден момент за клуба, белязан от серия незадоволителни резултати.

В началото на своя мандат Величков направи няколко важни хода в изграждането на спортно-техническата структура, но впоследствие ролята и функциите му постепенно останаха на заден план.

За Валентин Илиев това ще бъде ново предизвикателство след близо десет месеца начело на втория отбор на ЦСКА. Бившият капитан на "армейците“ ще заеме една от най-важните позиции в клуба и ще има водеща роля при изграждането на спортната стратегия и селекционната политика.

Любопитен детайл е, че част от първия състав на ЦСКА вече е синът му Теодор Иванов, който се присъедини към "червените“ преди година.

Официалното потвърждение на рокадата се очаква в следващите часове.

Рокада се готви и на поста главен скаут, където Методи Томанов ще бъде заменен от бившия национал Станислав Манолев.