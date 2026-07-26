Илиан Илиев: Допуснахме абсурдни голове и нямахме шанс да не загубим

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след поражението с 0:3 от Спартак Варна в градското дерби. Специалистът беше категоричен, че неговият тим сам е улеснил съперника с поредица от сериозни грешки в отбрана.

"Допуснахме абсурдни голове. Когато допускаш такива попадения, нямаш никакъв шанс да не загубиш“, заяви Илиев след края на срещата.

Наставникът подчерта, че Черно море е подарил мача на своя съперник заради несигурността в защитата.

"Още преди мача казах, че всичко ще опре до сигурността. Подарихме мача на Спартак с нашите несигурности и грешки, които допуснахме при първия, втория, а след това и при третия гол“, коментира той.

Илиев все пак отчете, че през второто полувреме неговият отбор е реагирал добре и е потърсил активно изравняването.

"Игрово стана добър мач, особено след почивката, когато тръгнахме по-масирано в атака. Създадохме доста ситуации, но не успяхме да ги реализираме. Вторият гол успокои Спартак, а след това вече стана много трудно“, каза още наставникът.

Според него проблемите в защитата са се отразили на представянето на целия отбор.

"Тази несигурност отзад повлия на всички. Говорим за опитни футболисти, на които сме разчитали и в други мачове, но не искам да обвинявам никого персонално. Просто подарихме първите два гола, а след третото попадение вече всичко беше въпрос на емоции“, завърши Илиан Илиев.

Черно море допусна тежко поражение с 0:3 от градския си съперник, а Спартак Варна записа първата си победа на стадион „Тича“ от 1993 година насам.