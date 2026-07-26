БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка...
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиан Илиев: Допуснахме абсурдни голове и нямахме шанс да не загубим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Черно море призна, че грешките в защита са решили варненското дерби в полза на Спартак

Илиан Илиев: Допуснахме абсурдни голове и нямахме шанс да не загубим
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след поражението с 0:3 от Спартак Варна в градското дерби. Специалистът беше категоричен, че неговият тим сам е улеснил съперника с поредица от сериозни грешки в отбрана.

"Допуснахме абсурдни голове. Когато допускаш такива попадения, нямаш никакъв шанс да не загубиш“, заяви Илиев след края на срещата.

Наставникът подчерта, че Черно море е подарил мача на своя съперник заради несигурността в защитата.

"Още преди мача казах, че всичко ще опре до сигурността. Подарихме мача на Спартак с нашите несигурности и грешки, които допуснахме при първия, втория, а след това и при третия гол“, коментира той.

Илиев все пак отчете, че през второто полувреме неговият отбор е реагирал добре и е потърсил активно изравняването.

"Игрово стана добър мач, особено след почивката, когато тръгнахме по-масирано в атака. Създадохме доста ситуации, но не успяхме да ги реализираме. Вторият гол успокои Спартак, а след това вече стана много трудно“, каза още наставникът.

Според него проблемите в защитата са се отразили на представянето на целия отбор.

"Тази несигурност отзад повлия на всички. Говорим за опитни футболисти, на които сме разчитали и в други мачове, но не искам да обвинявам никого персонално. Просто подарихме първите два гола, а след третото попадение вече всичко беше въпрос на емоции“, завърши Илиан Илиев.

Черно море допусна тежко поражение с 0:3 от градския си съперник, а Спартак Варна записа първата си победа на стадион „Тича“ от 1993 година насам.

Свързани статии:

Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки
Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки
Наставникът на Спартак Варна отличи тактическата дисциплина на своя...
Чете се за: 01:52 мин.
Спартак пречупи Черно море с класика в юбилейното дерби №100 на Варна
Спартак пречупи Черно море с класика в юбилейното дерби №100 на Варна
"Соколите“ записаха първа победа на стадион "Тича“ от 1993 година...
Чете се за: 02:52 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Спартак Варна #ПФК Черно море #Илиан Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
2
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
3
В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°
Техеран с обвинения срещу Киев
4
Техеран с обвинения срещу Киев
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
5
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
6
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Български футбол

Валентин Илиев поема поста на спортен директор в ЦСКА
Валентин Илиев поема поста на спортен директор в ЦСКА
Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки Гьоко Хаджиевски: Това дерби е много повече от три точки
Чете се за: 01:52 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Септември 1:1 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Септември 1:1 (ГАЛЕРИЯ)
Ангел Грънчов: Бяхме сигурни, че ще победим Черно море с 3:0 Ангел Грънчов: Бяхме сигурни, че ще победим Черно море с 3:0
Чете се за: 01:57 мин.
Спартак пречупи Черно море с класика в юбилейното дерби №100 на Варна Спартак пречупи Черно море с класика в юбилейното дерби №100 на Варна
Чете се за: 02:52 мин.
Първа лига: Черно море - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изради солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ