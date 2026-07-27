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Трансферът на Дани Себайос в Аякс пропадна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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 Полузащитникът беше в Амстердам, за да договаря личните си условия, но двете страни така и не успяха да постигнат споразумение и той ще се завърне в Испания.

Трансферът на Дани Себайос в Аякс пропадна
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Трансферът на бившия испански футболен национал Дани Себайос в нидерланския гранд Аякс пропадна, съобщава "Марка".

29-годишният Себайос е свободен агент, след като договорът му с Реал Мадрид изтече през юни и не беше подновен.

Полузащитникът беше в Амстердам, за да договаря личните си условия, но двете страни така и не успяха да постигнат споразумение и той ще се завърне в Испания.

Самият Себайос има желание да се завърне в родния си клуб Бетис, от който премина на "Сантиаго Бернабеу" през юли 2017 година. Той имаше разговори с управата на андалусийци, но също не успя да се разбере за финансовите условия.

Халфът има 215 мача със 7 гола и 16 асистенции за Реал Мадрид, с който спечели по три пъти трофея в Шампионската лига и от световното клубно първенство, две титли на Испания, три Суперкупи на страната, както и по веднъж националната купа, Интерконтиненталната купа и Суперкупата на УЕФА.

В периода 2019-2021 година Себайос игра като преотстъпен в лондонския Арсенал.

#ФК Аякс #Дани Себайос

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