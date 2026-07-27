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Президентът на италианската футболна федерация спря процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор

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Спорт
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Причината за това са разкритите връзките на наставника с руска букмейкърска компания.

Президентът на италианската футболна федерация спря процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор
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Президентът на италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, съобщи водещият местен журналист Джанлука Ди Марцио.

Причината за това са разкритите връзките на наставника с руска букмейкърска компания.

Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2023 година и трябваше да замени Дженаро Гатузо на кормилото на "Суадрата".

47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управата на FIGC, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия италиански футболен селекционер ще бъде отложено.

Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния отбор Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неготово назначаване.

#Андреа Пирло

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