ЦСКА вече тренира в Австрия

Отборът на ЦСКА проведе първото си занимание на австрийска земя, съобщиха от клуба в социалните мрежи. "Армейците“ са на подготвителен лагер в курортния град Бад Херинг, Тирол.

Треньорът Христо Янев и екипът му работят с група от 26 футболисти, която включва няколко завърнали се от наем футболисти.

По време на лагера са планирани 3 контролни срещи – на 20 юни (събота) срещу Динамо (Киев), на 24 юни (сряда) срещу Полесие (Житомир) и на 27 юни (събота) срещу ФК Карабах. Отборът ще води подготовка в Австрия до 30 юни.