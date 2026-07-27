ЦСКА надви Ботев Пловдив след обрат и драма в заключителните минути

ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3:2 в последния мач от втория кръг на Първа лига. Жоел Цварц и Йоанис Питас се разписаха за победителите, като в последните шест минути от срещата паднаха три гола.

Преди първия съдийски сигнал столичният отбор почете своя бивш футболист Трифон Иванов. Дългогодишният национал на България щеше да навърши 61 години днес.

В 19-ата минута гостите имаха добра възможност да открият резултата на Националния стадион “Васил Левски”, но шут на Карлос Меоти извън наказателното поле срещна дясната греда.

Две минути по-късно Чидера Окох се озова сам срещу Фьодор Лапоухов, но вратарят изби изстрела му.

“Канарчетата” излязоха напред в резултата в 38-ата минута. Фьодор Лапоухов изби центриране от ъглов удар на Никола Илиев, но кълбото отиде на пътя на Карлос Алгара, който се разписа с изстрел от движение.

Две минути и 40 секунди по-късно възпитаниците на Христо Янев възобновиха равенството. Жоел Цварц овладя топката на границата на пеналтерията и с удар по земя в далечния ъгъл изравни.

До края на срещата домакините очаквано бяха по-активни в преден план. Натискът им се отплати в предпоследната минута на редовното време. Жоел Цварц удвои головата си сметка, като засече подаване по земя в наказателното поле на появилият се на почивката Йоанис Питас.

Само 115 секунди по-късно “червените” удвоиха преднината си. Йоанис Питас завърши контраатака с фалцов удар в горния далечен ъгъл.

До края на двубоя пловдивчани все пак намериха сили да намалят пасива си. Атанас Чандъров засече с глава центриране от корнер на Георги Миланов.

ЦСКА се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Ботев Пловдив заема 8-ото място в класирането с 1 точка.