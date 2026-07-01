Станислав Генчев: Футболът е игра на голове

Треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев счита, че отборът му не е заслужавал да загуби при гостуването на ЦСКА.

Пловдивчани поведоха в резултата, но отстъпиха на "червените" с 2:3, след като допуснаха обрат в предпоследната минута на редовното време.