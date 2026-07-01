Станислав Генчев: Футболът е игра на голове

Наставникът на Ботев Пловдив призна, че футболистите трябва да подобрят играта си в завършващата фаза
Треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев счита, че отборът му не е заслужавал да загуби при гостуването на ЦСКА.
Пловдивчани поведоха в резултата, но отстъпиха на "червените" с 2:3, след като допуснаха обрат в предпоследната минута на редовното време.
„Мисля, че днес си разделихме по едно полувреме с ЦСКА. През първата част бяхме по-добри, създадохме много ситуации и вкарахме само един гол. От единствената ситуация ЦСКА ни изравни. През втората част ЦСКА ни оказа натиск, противникът има класни играчи и се възползва и от малкото възможности. Футболът е игра на голове и трябва да работим, за да реализираме положенията, които създаваме“, заяви наставникът.