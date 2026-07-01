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Валентин Илиев: В ЦСКА трябва да живееш с мисълта за победа

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Спорт
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Спортният директор на "червените" оцени успеха над Ботев Пловдив и коментира предстоящия мач с Карабах

Валентин Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев заяви, че приема новото си предизвикателство с ясното съзнание за отговорността, която носи, и увери, че ще работи изцяло в интерес на клуба.

„Изцяло решение на ръководството на клуба. От ден 1 казах, че съм дошъл в ЦСКА да бъда максимално полезен и да дам всичко от себе си, за да помогна на отбора“, коментира Илиев.

Той обясни, че задачите му са свързани с подобряване на спортно-техническата организация.

„Какво налага промяната? Този въпрос е към ръководството на клуба. Това, което се иска от мен, е клубът да придобие още по-добър вид спортно-технически. Мисля, че мога да бъда полезен, вярвам, че можем да постигнем по-добри резултати. Имаме добър екип и колектив и това е най-важното. Страстта и енергията за победа трябва да присъстват на 100% във всеки един двубой. Ние трябва да знаем, че защитавайки емблемата на този клуб, това не е просто работа. Това е нещо, с което трябва да живеем и на което да сме отдадени. Отношението и поведението ни трябва да са само и единствено с мисълта за победа“, каза новият спортен директор.

Бившият футболист на клуба отказа да прави подробен анализ на представянето на отбора, като подчерта, че това е ангажимент на старши треньора.

„Ако трябва да обобщя в няколко думи - имаме страхотен отбор. Колкото до треньорския екип - всеки ден съм с тях, дори и в дублиращия отбор, виждам енергията, която влагат, и работата, която вършат. При определени играчи има момент на адаптация. Ясно е, че в клуб като нашия трябва да съкращаваме времето и търпението е малко. Аз съм оптимист и вярвам, че клубът ще изглежда така, както искат нашите фенове“, заяви той.

Спортният директор коментира и предстоящия европейски сблъсък с Карабах.

„Относно мача с Карабах показахме добро лице при гостуването си. Никой от нас не се заблуждава и знаем, че се изправяме срещу сериозен съперник. Няма непреодолими отбори. Те са добър отбор, но ние също притежаваме изключителни футболисти и съм оптимист, че можем да ги преодолеем“, завърши Валентин Илиев.

#Валентин Илиев

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