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Томас Райс: Атмосферата в Русе беше невероятна

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Спорт
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Старши треньорът на Лудогорец отличи играта на възпитаниците си при успеха над Дунав

Томас Райс
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви след победата с 2:0 над Дунав в Русе, че неговият отбор е заслужавал успеха, въпреки допуснатите неточности в играта.

„Радваме се, че спечелихме този мач. Ако погледнем цялото му развитие, мисля, че заслужавахме победата“, каза Райс пред медиите след срещата.

Той отбеляза, че въпреки отбелязания гол през първото полувреме не е бил напълно доволен от представянето на своите футболисти. По думите му теренът е затруднил играта на Лудогорец и разградският тим е допуснал доста неточни подавания и загуби на топката, които са дали възможност на домакините да организират преходи в атака.

Според Райс Дунав се е защитавал добре през първата част, а единствената по-сериозна възможност за русенския тим е дошла след грешка на неговите играчи.

„Може би тогава мачът можеше да се развие по различен начин. Като цяло обаче смятам, че можехме да създадем още повече чисти голови положения“, каза наставникът на шампионите.

Германецът коментира още, че отборът му трябва да намали индивидуалните грешки и да се адаптира по-бързо към условията на терена.

„Играчите трябва при необходимост да променят начина си на игра и да действат по-семпло, защото при загубена топка целият отбор изразходва много енергия. Ще разговаряме с тях по този въпрос“, заяви Райс.

Треньорът на Лудогорец отправи и думи към домакините, като определи атмосферата на стадиона в Русе като „невероятна“ и пожела всичко най-добро на Дунав в предстоящите му срещи от Първа лига.

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#Томас Райс #Лудогорец

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