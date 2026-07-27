Лудогорец спечели гостуването си на Дунав Русе и оглави класирането

Лудогорец победи Дунав Русе с 2:0 в предпоследния мач от втория кръг на Първа лига. Бърнард Текпетей се отличи с гол и асистенция.

Разградчани откриха резултата на градския стадион в Русе в 14-ата минута. Бърнард Текпетей засече с глава центриране в наказателното поле на Алберто Салидо и прехвърли противниковия страж.

До почивката домакините отправиха само един точен изстрел и Хендрик Бонман се справи с него.

Гостите удвоиха преднината си минута след началото на второто полувреме. Руан Секо засече от движение подаване по земя в пеналтерията на Бърнард Текпетей.

До края на срещата Бърнард Текпетей, Сон и Квадво Дуа можеха да увеличат преднината на тима си, но вратарят на домакините не позволи това да се случи.

Лудогорец оглавява класирането с актив от 6 точки. Дунав заема последната 14-а позиция в подреждането и е единственият отбор без спечелена точка.