Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на Италия

Паоло Малдини подаде оставка като спортен директор на италианския национален отбор по футбол две седмици след назначаването си, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио.

Причината за оставката му е несъгласие с ръководството на Италианската футболна федерация (FIGC) относно назначаването на нов старши треньор на националния отбор. Първоначалният избор на Малдини беше Андреа Пирло, но FIGC отказа да подпише с бившия халф на Милан и Ювентус поради участитео му в реклама на руски букмейкър.

След това Малдини предложи Тиаго Мота, но федерацията предпочита Антонио Конте или Роберто Манчини за старши треньор.

Очаква се бившият национален защитник и бивш играч на Ювентус Джорджо Киелини да стане новият спортен директор на италианския национален отбор.