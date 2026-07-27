Емануел Луканов: Дунав Русе върви в правилната посока

Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 0:2 от Лудогорец в първото домакинство на тима след завръщането му в елита, че основният проблем на отбора е наивността в ключови ситуации, която срещу силен съперник се наказва.

„Голът, който получихме, дойде след едно неособено остро центриране, рикошет и лоша парабола на топката. След това се опитахме да се върнем в мача. Опитахме се да играем без страх и без притеснение. Бяхме като равен с равен през първото полувреме. Генерално погледнато, не стояхме лошо, но сме наивни в някои ситуации. Срещу силните отбори една грешка се наказва, а втората вече е фатална“, коментира Луканов.

Той отбеляза, че русенци са създали положения през първото полувреме, но не са успели да ги завършат по най-добрия начин.

„В началото на второто полувреме излязохме с една динамика и ни вкараха гол. Имахме три подобни ситуации през първото, но не успяхме да завършим атаките дори с удари. Това са навици, които трябва да изградим. Още си мислим, че с минимални усилия можем да постигнем добри резултати - това, което направи Лудогорец днес, при нас няма да се получи“, каза наставникът.

Според него Дунав не е показал агресията, демонстрирана в предишния шампионатен мач на стадион „Георги Аспарухов“, а техническите грешки също са повлияли на представянето.

„Играхме срещу много силен отбор с футболисти на различно от нашето ниво. Удовлетворението за мен е, че момчетата се раздадоха докрай. Дадоха всичко от себе си като подготовка и характер, но нивото е различно“, заяви Луканов.

Той посочи, че ранният втори гол след почивката е затруднил задачата на домакините.

„Не успяхме да задържим мача отворен. В 75-ата минута имахме положение, при което, ако бяхме отбелязали, последните 15-20 минути можеше отново да е отворен мача“, каза още старши треньорът на "драконите".

Наставникът добави, че въпреки че тежката серия на Дунав продължава с гостуване на ЦСКА в София, русенският отбор ще търси своите шансове да победи. Луканов е на мнение, че въпреки двете изиграни срещи от началото на сезона отборът постепенно се доближава до желаното ниво.

„Не сме стигнали до никъде. Този отбор и самият човешки фактор имат потенциал да се развиват все повече, като поправят грешките си и виждат, че няма нищо страшно. След това трябва да започнем да трупаме точки, защото ако ги няма, в един момент става трудно“, заяви Луканов.

Наставникът допълни, че тимът продължава да изпитва кадрови проблеми. По думите му Джордан Сейнт-Луис и Чарлс Апия няма да бъдат на разположение за следващия мач поради документални проблеми, а извън игра остават още контузените Билал Ел Баккали Салах, Акила Монтейро и Елисее Су.

„Отборът е солиден. Когато всички се завърнат, отборът ще стане още по-силен и ще има необходимата солидност, за да се противопоставя на всеки съперник“, каза Луканов.