Бертран Фурие ще продължи кариерата си в Русия

Френският нападател на Септември София Бертран Фурие се присъедини към руския клуб Урал, съобщи пресслужбата на клуба от Екатеринбург.

Продължителността на договора на 28-годишния футболист не е уточнена.

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Фурие е продукт на академията на Марсилия. Той е играл за френските клубове Мартиг, Обан, Льо Пюи, Мулен-Изер и Тулон, преди да се присъедини към българския клуб Септември през 2024 година, където е изиграл 68 мача във всички турнири, отбелязвайки 20 гола и давайки две асистенции.

След три кръга от сезон 2026/27 на Първа лига, Урал е на 9-то място с четири точки.