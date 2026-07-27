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Бертран Фурие ще продължи кариерата си в Русия

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Спорт
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Нападателят на Септември София отбеляза 20 гола за клуба в 68 мача.

Бертран Фурие
Снимка: Startphoto.bg
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Френският нападател на Септември София Бертран Фурие се присъедини към руския клуб Урал, съобщи пресслужбата на клуба от Екатеринбург.

Продължителността на договора на 28-годишния футболист не е уточнена.


Фурие е продукт на академията на Марсилия. Той е играл за френските клубове Мартиг, Обан, Льо Пюи, Мулен-Изер и Тулон, преди да се присъедини към българския клуб Септември през 2024 година, където е изиграл 68 мача във всички турнири, отбелязвайки 20 гола и давайки две асистенции.

След три кръга от сезон 2026/27 на Първа лига, Урал е на 9-то място с четири точки.

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