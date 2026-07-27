Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Полузащитникът на Левски Сержиньо заяви, че адаптацията му в отбора върви по-най-добрия начин.

Той застана пред журналистите на пресконференцията преди реванша с Университатя Крайова от 2-ия квалификационен кръг на Шампионска лига.

„Адаптацията се случва по най-добрия начин. Всички в отбора и щаба много улесниха моята адаптация, всичко е по-лесно. Всички се стараят да ми вдъхват увереност, това ми помага да се справям по най-добрия начин. Това помогна да вкарам гол и да донеса победата срещу Локомотив София. Колективът е много сплотен, това помага. Всеки прави всичко възможно за нас, новите, да се адаптираме“, започна португалецът.

Халфът отговори и на въпрос какво го е изненадало и впечатлило най-много за краткия му престой дотук в София.

„Определено колко голям клуб е Левски! Усетих го. Клубът и привържениците ме впечатлиха, карат ме да се чувствам специално. Най-важна е отборната победа, независимо дали помагам с асистенция или с гол. Моята игра се дължи на колектива“, завърши Сержиньо.