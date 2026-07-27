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Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Футболистът на "сините" увери, че всички в клуба се грижат за адаптацията на новите попълнение я отбора.

първа лига локомотив софия левски галерия
Снимка: startphoto.bg
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Полузащитникът на Левски Сержиньо заяви, че адаптацията му в отбора върви по-най-добрия начин.

Той застана пред журналистите на пресконференцията преди реванша с Университатя Крайова от 2-ия квалификационен кръг на Шампионска лига.

„Адаптацията се случва по най-добрия начин. Всички в отбора и щаба много улесниха моята адаптация, всичко е по-лесно. Всички се стараят да ми вдъхват увереност, това ми помага да се справям по най-добрия начин. Това помогна да вкарам гол и да донеса победата срещу Локомотив София. Колективът е много сплотен, това помага. Всеки прави всичко възможно за нас, новите, да се адаптираме“, започна португалецът.

Халфът отговори и на въпрос какво го е изненадало и впечатлило най-много за краткия му престой дотук в София.

„Определено колко голям клуб е Левски! Усетих го. Клубът и привържениците ме впечатлиха, карат ме да се чувствам специално. Най-важна е отборната победа, независимо дали помагам с асистенция или с гол. Моята игра се дължи на колектива“, завърши Сержиньо.

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# Сержиньо

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