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Хулио Веласкес: Ще направим всичко необходимо да победим Университатя

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Футбол
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Старши треньорът на Левски увери, че възпитаниците му са наясно с предстоящото изпитание срещу Университатя Крайова.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът му е уверен в своите сили и ще направи всичко възможно да излезе краен победител от двубоя срещу румънския шампион Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионска лига.

"Сините" спечелиха първия мач с 1:0 в София, а реваншът е в сряда, като Левски няма да може да разчита на подкрепа от своите фенове заради наказание.

"Нашата публика прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва и ще бъдат до нас, ще предадат тяхната положителна енергия. Ще направим всичко необходимо да сме най-добрата си версия и да спечелим този мач", каза Веласкес на пресконференция.

Наставникът увери, че възпитаниците му са наясно с предстоящото изпитание.

"Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Срещу нас е добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът от техния мач през уикенда (загуба с 1:5 от Динамо Букурещ). Чака ни изключително труден и здрав мач. Но въпреки всичко и казаното дотук, ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата е много добра, колективът също, отиваме за добър мач", каза още Веласкес.

"Сините" няма да може да разчитат на контузените Радослав Кирилов, Вуликич и Камдем, а останалите на линия и ще пътуват за Румъния.

„На базата на това, което разполагаме, винаги избираме оптималния състав. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Ако нонстоп си повтаряш, че ще се измориш, накрая наистина ще се измориш", добави Веласкес.

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#Хулио Веласкес #Университатя Крайова

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