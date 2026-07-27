Хулио Веласкес: Ще направим всичко необходимо да победим Университатя

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът му е уверен в своите сили и ще направи всичко възможно да излезе краен победител от двубоя срещу румънския шампион Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионска лига.

"Сините" спечелиха първия мач с 1:0 в София, а реваншът е в сряда, като Левски няма да може да разчита на подкрепа от своите фенове заради наказание.

"Нашата публика прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва и ще бъдат до нас, ще предадат тяхната положителна енергия. Ще направим всичко необходимо да сме най-добрата си версия и да спечелим този мач", каза Веласкес на пресконференция.

Наставникът увери, че възпитаниците му са наясно с предстоящото изпитание.

"Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Срещу нас е добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът от техния мач през уикенда (загуба с 1:5 от Динамо Букурещ). Чака ни изключително труден и здрав мач. Но въпреки всичко и казаното дотук, ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата е много добра, колективът също, отиваме за добър мач", каза още Веласкес.

"Сините" няма да може да разчитат на контузените Радослав Кирилов, Вуликич и Камдем, а останалите на линия и ще пътуват за Румъния.