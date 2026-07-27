Манчестър Юнайтед подписа с 19-годишния вратар Кит Маргетсън

Английският футболен клуб Манчестър Юнайтед обяви трансфера на вратаря Кит Маргетсън от Суонси Сити.

19-годишният уелски страж е юноша на "лебедите", но няма нито един мач за мъжкия отбор, който играе във второто ниво на английския футбол. През миналия сезон той игра под наем за Конас Куей Номадс в първенството на Уелс, запазвайки 10 "сухи мрежи" (б.а. мачове без допуснат гол) в 34 участия. Така той помогна на тима да се класира за предварителните кръгове на Лигата на конференциите на УЕФА.

Младият вратар, син на бившия уелски национал Мартин Маргетсън, има и едно участие с отбора на родината си до 21-годишна възраст и вероятно ще бъде част от дублиращия отбор на "Червените дяволи" през предстоящия сезон.

Кит Маргетсън е петото ново попълнение на Манчестър Юнайтед през летния трансферен прозорец след халфовете Андрей Сантос и Юри Тилеманс, вратаря Карл Дарлоу и нападателя Тайнън Томпсън.