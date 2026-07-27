Христо Янев: Играхме слабо, това не е лицето на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си от представянето на своя тим, въпреки победата с 3:2 над Ботев Пловдив.

Според наставника успехът не може да прикрие слабата игра, особено през първото полувреме.

„Поздравявам Ботев за добрата игра. Днес играхме слабо. Започнахме мача по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никаква увереност и резултатът беше на лице. Опитахме се на полувремето да коригираме с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футболът, който да радва феновете. Или не трябва да правим промени за мачовете във вътрешното първенство, или хората, които стъпват на терена, трябва да защитават имената си вътре“, заяви Янев.

Той подчерта, че европейските ангажименти не могат да бъдат оправдание за колебанията в шампионата.

„Не трябва да пренебрегваме ангажиментите си във вътрешното първенство, защото след това загубата на точки ще ни коства много и ще е непосилно да сме близо до лидерите. Имаме широчина на всяка една позиция. Просто хората, които влизат, първо трябва да защитават себе си, трябва да защитават интересите на клуба и трябва да защитават решенията, които взимаме за тях. Аз разчитам на всеки един от тях. За мен всеки, стъпил на терена, започвайки мача, е титуляр. Не трябва да бъдем много крайни. Отбелязахме три много красиви гола. Видяхме добри взаимодействия и през второто полувреме оказахме огромен натиск на Ботев, но не можем да се задоволяваме с 45 минути“, каза още специалистът.

Бившият футболист на столичани допълни, че най-важната задача пред отбора е да възстанови увереността си и да показва постоянно високо ниво.

„Не трябва да се влияем от отделни моменти. Трябва да излизаме всеки мач да играем красив футбол. Нещо, което трябва да променим, е да си върнем увереността. Това е нещо, което трябва да направим. Да се надяваме, че ще бъде трамплин“, заяви Янев.

В края треньорът коментира и присъединяването на Валентин Илиев към щаба на ЦСКА.