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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Един от шофьорите, обвинени за катастрофата с четири жертви на "Челопешко шосе", е наемател на общинското жилище в квартал "Кремиковци". Това заяви за БНТ кметът на района Лилия Донкова. В момента той е в болница с фрактура на прешлени, в стабилно състояние.

Все още остават в столични болници пациенти, които пострадаха при тежката катастрофа на "Челопешко шосе". В "Св. Анна" е извършена ортопедична операция на един от тези хора, който е с фрактури на подбедрица и предмишница. Като лекарите заявиха, че въпреки, че е в стабилно състояние, заради тежките му травми има известна опасност от последствия и от известна степен на инвалидизиране.

Тук е настанен за лечение и единия от шофьорите, обвинени за тежката катастрофа. На него му е извършена операция на прешлени. Той е в стабилно състояние. Именно това е и човекът, на когото не беше гледана мярката за неотклонение, заради влошеното му здравословно състояние.

д-р Станислав Милев, ортопед УМБАЛ "Св. Анна": "Шофьорът - опериран от неврохирурзите и той се подобрява, надявам се скоро време да бъде представен пред органите на реда, не е в реанимация, в клиниката по неврохирургия е, с фрактура на прешлени, първично нямаше неврологична увреда и не се очаква."

Пред БНТ кметът на район "Кремиковци" Лилия Донкова заяви, че един от шофьорите, причинили тежката катастрофа, е живел в общинско жилище и въпреки предприетите мерки за извеждането му, съдът е разпоредил, че това е незаконно и дори е глобил общинската администрация.

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": "През 2025 г. правим проверка на всички общински наематели, при което се установява, че семейството се закупили на едно от децата малко жилище. Това е причината, поради която ние сме предприели действия, защото вече по този критерий не отговарят на условията на Наредбата за настаняване в общинско жилище. Предприели сме мерки за извеждане. Имаме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и за извеждане, но от Административния съд решиха, че това не е достатъчно основание, че са купили апартамента, да бъдат изведени и ни санкционираха и да платим глоба в размер на хиляда лева за това, че неправомерно сме издали заповед."

Кметът на района е изпратила и писмо до Столичната община за въвеждането на незабавни мерки за безопасност в района на катастрофата, като настоява за поставянето на камери за скорост и изграждането на повдигнати пешеходни пътеки.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева

#катастрофа на Челопешко шосе #състояние #шофьор на автомобил #болница

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