Почистването на участък от пътя край курорта "Картала" притеснява хората в Благоевград

Почистване и укрепване на опасен участък по пътя към курорта Картала и крайградския парк Бачиново предизвика напрежение сред жители на Благоевград. Хората са притеснени от премахването на десетки дървета по склона над пътя и се опасяват, че вместо да се предотвратят свлачища, теренът може да стане още по-нестабилен.

Пукнатини в планинския масив над пътя за курорта Картала край Благоевград бяха установени преди няколко години. За да се предотврати активирането на свлачищен процес в района, започна санитарна сеч, която е част от подготвителен етап за укрепване на склона. Мащабното изсичане на дървета обаче предизвика недоволство. Местните казват:

"Това е пълно малоумие, което става. На практика тук нямаше свлачище, всичко беше залесено, беше приключило. Тук никакви камъни не са падали от десетилетия, а аз тук съм израснал. Това е свлачище на 50 години – само се е залесило, само се е поправило."

"След като махнат дърветата и сложат мрежа, едва ли ще се спре свлачището. Там си е такъв склонът, че няма как да спре."

Според други благоевградчани обаче обезопасяването е необходимо.

"Правилно е, защо да не е правилно? Ако тръгне отгоре това нещо, става страшно."

От общината в Благоевград обясниха, че се работи единствено в сервитута на пътя и премахването на растителността е необходимо за изпълнението на укрепителните дейности.

Петко Петков, главен инженер на община Благоевград: "Представете си два реда ограда с високоякостна мрежа, допълнително укрепена с анкери и въжета, така че, от една страна, да хваща ската, а от друга страна – ако има елементи, които тръгнат по ската, да бъдат уловени."

Други проблемни участъци по пътя към Картала, където се получават срутвания, засега само се наблюдават. За жителите на Благоевград обаче остава притеснението, че градът постепенно губи зелените си зони.