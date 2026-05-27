Политически сили коментираха незаконното строителство край Варна

Незаконното строителство край Варна коментираха и част от парламентарните партии.

Тодор Балабанов, общински съветник от ГЕРБ-Варна: "До края на 2023-а година в местност "Баба Алено" не е забит един пирон и не е отсечено нито едно дърво. Всичкото строителство е започнало след това, контролът е бил в ръцете на Благомир Коцев в качеството му на кмет."



Николай Денков, депутат от "Продължаваме Промяната": "Искам да обърна внимание, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на Благомир Коцев." "Това, което очакваме, е предишното ръководство на ДАНС, сигналите, изпратени до прокуратурата, за които нямаме информация какво се е случило, предишното ръководство на КПКОНПИ, да бъдат разследвани."



Стела Николова, депутат от "Демократична България": "Има досъдебни производства в прокуратурата и че се разследва и документна измама и декларация с невярно съдържание. Досега няма информация от прокуратурата, че има заведени такива досъдебни производства, защото за този казус се говори отдавна."



Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "Настоящият кмет на Варна прави пиар акции по почистване на квартали във Варна заедно с представители на украинската групировка КУБ. А в същото време в с природен парк "Златния пясъци", в самата територия, тъй като незаконните обекти граничат с територията на парка, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища."