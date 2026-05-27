Община Приморско влага близо 400 000 евро за детски образователен център

от БНТ , Източник: БТА
Регионални
Снимка: БТА
Община Приморско предстои да придобие собствеността върху сграда на брега на морето в града, която ще бъде превърната в модерен детски образователен център. Това съобщи кметът Иван Гайков в публикация в личната си страница във Фейсбук. Имотът ще бъде закупен за сумата от 399 500 евро, след което сградата ще бъде реновирана и адаптирана по съвременни стандарти.

Планира се в нея да бъдат обособени зали за интерактивно обучение, извънкласни занимания и дейности, свързани с новите технологии. След множество разговори и упорита работа в защита на обществения интерес, община Приморско е на път да придобие собствеността върху законно построена сграда на едно от най-красивите места в нашия град, написа Гайков.

Кметът уточни, че обновената сграда ще се впише в бъдещ парк и зона за отдих, които се предвижда да преобразят района около нея. Гайков изказва благодарност към собствениците на имота, които са предпочели да го отстъпят на общината въпреки интереса от страна на частни инвеститори.

Иван Гайков, кмет на община Приморско: "За мен и моя екип това е огромна победа и повод за истинска гордост – защото след години усилия един сложен казус е на път да бъде решен в полза на обществото."

