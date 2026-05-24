Александър Димитров обяви избраниците си зa мачовете с Черна гора и Молдова

Селекционерът на България Александър Димитров обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Черна гора и Молдова през юни. На 1 юни “трикольорите” посрещат Черна гора на стадион “Христо Ботев” в Пловдив от 19:00 часа, като билетите за този двубой вече са в онлайн продажба и може да бъдат закупени.

По случай Международния ден на детето деца до 14 г. ще може да гледат мача безплатно. На 5 юни България гостува на Молдова от 20:00 часа на стадион “Зимбру” в Кишинев.

Футболистите от Първа Лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя.

Димитров не може да разчита на най-важните фигури в селекцията, които са с контузии като капитана Кирил Десподов, Илия Груев и Филип Кръстев, както и Станислав Шопов и Доминик Янков.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Мартин Величков (Локомотив София), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА), Росен Божинов (Пиза), Патрик-Габриел Галчев (Железничар), Иван Турицов (ЦСКА), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници:

Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Берк Бейхан (Черно море), Петко Панайотов (ЦСКА), Ефе Али (Локомотив Пловдив), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Борислав Цонев (ЦСКА 1948)

Нападатели:

Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Тонислав Йорданов (Кишварда), Владимир Николов (Корона), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Амедспор), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Срещите ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.