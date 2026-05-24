БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров обяви избраниците си зa мачовете с Черна гора и Молдова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Приятелските мачове ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на България Александър Димитров обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Черна гора и Молдова през юни. На 1 юни “трикольорите” посрещат Черна гора на стадион “Христо Ботев” в Пловдив от 19:00 часа, като билетите за този двубой вече са в онлайн продажба и може да бъдат закупени.

По случай Международния ден на детето деца до 14 г. ще може да гледат мача безплатно. На 5 юни България гостува на Молдова от 20:00 часа на стадион “Зимбру” в Кишинев.

Футболистите от Първа Лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя.

Димитров не може да разчита на най-важните фигури в селекцията, които са с контузии като капитана Кирил Десподов, Илия Груев и Филип Кръстев, както и Станислав Шопов и Доминик Янков.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Мартин Величков (Локомотив София), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА), Росен Божинов (Пиза), Патрик-Габриел Галчев (Железничар), Иван Турицов (ЦСКА), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници:

Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Берк Бейхан (Черно море), Петко Панайотов (ЦСКА), Ефе Али (Локомотив Пловдив), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Борислав Цонев (ЦСКА 1948)

Нападатели:

Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Тонислав Йорданов (Кишварда), Владимир Николов (Корона), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Амедспор), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Срещите ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

Свързани статии:

Билетите за приятелския мач между България и Черна гора вече са в продажба
Билетите за приятелския мач между България и Черна гора вече са в продажба
Срещата ще се състои на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 1 юни...
Чете се за: 01:55 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
1
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
3
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
4
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
5
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
6
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
6
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...

Още от: Футбол

Хакими и Дембеле са все още под въпрос за финала на Шампионската лига
Хакими и Дембеле са все още под въпрос за финала на Шампионската лига
Лукас Подолски изигра последния си мач за Гурник Забже Лукас Подолски изигра последния си мач за Гурник Забже
Чете се за: 02:12 мин.
Даниел Боримиров: Работим по проекта за новия стадион Даниел Боримиров: Работим по проекта за новия стадион
Чете се за: 01:07 мин.
ЦСКА удължи договора на Джеймс Ето’о до 2029 година ЦСКА удължи договора на Джеймс Ето’о до 2029 година
Чете се за: 00:42 мин.
Левски поднесе цветя на Могилката Левски поднесе цветя на Могилката
Чете се за: 00:37 мин.
Ясни са всички вероятни съперници на Левски в Шампионска лига Ясни са всички вероятни съперници на Левски в Шампионска лига
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий
На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София "Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ