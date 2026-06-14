Роберто Манчини напусна Ал Сад, обяви катарският шампион, като се очаква 61-годишният треньор да се завърне в националния отбор на Италия.

Манчини, който изведе тима на Италия до титлата на Евро 2020, подписа договор с клуба от Катар до 2027 година след неуспешен период с националния отбор на Саудитска Арабия.

Италиански медии съобщават, че Манчини е фаворит за треньорския пост в тима на Италия на фона на стремежа на четирикратните световни шампиони да си върнат инерцията, след като не успяха да се класират за трето поредно Световно първенство.

През април доскорошният селекционер Дженаро Гатузо напусна италианския държавен тим след загуба от Босна и Херцеговина в плейофите за Мондиал 2026, а оттогава отборът е воден от Силвио Балдини, който се присъедини временно от състава до 21 години.

Въпреки спечелването на катарското първенство Ал Сад не успя да достигне до топ 4 на азиатската Шампионска лига и допусна загуба във финала за Купата на Катар.