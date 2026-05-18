БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Билетите за приятелския мач между България и Черна гора вече са в продажба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Срещата ще се състои на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 1 юни от 19:00 часа.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Билетите за приятелския мач между България и Черна гора, който ще се играе на стадион “Христо Ботев” в Пловдив на 1 юни от 19:00 часа, от днес са в онлайн-продажба, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

По случай Международния ден на детето, който се отбелязва същия ден, срещата ще бъде с вход свободен за деца до 14-годишна възраст, които могат да я наблюдават безплатно. Освен това в часовете преди мача за малчуганите ще бъде организирана специална зона за забавления пред стадиона, която ще допринесе за празничната атмосфера с различни игри, изненади и награди.

Иначе в деня преди двубоя – неделя, 31 май, билети ще може да бъдат закупени на място от фенмагазина на Ботев Пловдив между 10:00 и 19:00 часа. В деня на мача – понеделник, 1 юни – пропуски ще се продават на всички каси на стадион “Христо Ботев”, които ще отворят в 10:00 часа и ще работят до края на първото полувреме.

Двубоят с Черна гора е една от двете контроли, които България ще изиграе през юни. Втората среща на селекцията на Александър Димитров е срещу Молдова на 5 юни в Кишинев на стадион “Зимбру” от 20:00 часа.

Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е първата за „лъвовете“ на този стадион от 6-и юни миналата година, когато пак в контрола завършиха 2:2 с Кипър. От завръщането на представителния отбор във втория град на България, българският отбор има една победа – 1:0 над Северна Ирландия в Лигата на нациите.

Свързани статии:

България ще играе приятелски мач с Черна гора
България ще играе приятелски мач с Черна гора
Това ще е една от двете юнски контроли, които селекцията на...
Чете се за: 00:57 мин.
#Национален отбор на Черна гора по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
4
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Футбол

Антоан Гризман се извини на феновете на Атлетико Мадрид за преминаването си в Барселона
Антоан Гризман се извини на феновете на Атлетико Мадрид за преминаването си в Барселона
Хари Кейн иска нов договор с Байерн Мюнхен, но при едно условие Хари Кейн иска нов договор с Байерн Мюнхен, но при едно условие
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът на ПСЖ поздрави Наско Сираков по случай 27-та титла на Левски Президентът на ПСЖ поздрави Наско Сираков по случай 27-та титла на Левски
Чете се за: 01:10 мин.
Христо Янев отказа участие в пресконференция преди финала за Купата на България Христо Янев отказа участие в пресконференция преди финала за Купата на България
Чете се за: 00:47 мин.
Жозе Моуриньо и Реал Мадрид се разбраха Жозе Моуриньо и Реал Мадрид се разбраха
Чете се за: 00:55 мин.
Ханзи Флик: Няма да е лесно да намерим заместник на Левандовски Ханзи Флик: Няма да е лесно да намерим заместник на Левандовски
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026" "Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ