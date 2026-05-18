Христо Янев отказа участие в пресконференция преди финала за Купата на България

Българската професионална футболна лига отправи покани към старши треньорите на Локомотив Пловдив и ЦСКА относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Купата на България, който ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на пловдивчани Душан Косич прие поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на "червените" Христо Янев отказа участие в пресконференцията преди мача. До залата ще бъдат допускани само представители на медиите.