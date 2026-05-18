Ханзи Флик: Няма да е лесно да намерим заместник на Левандовски

Ханзи Флик коментира след победата на Барселона с 3:1 над Бетис, че отборът е изиграл мача с огромно желание за успех и силна връзка с феновете.

„Всичко е свързано с отбора и връзката с привържениците. Чувството е невероятно, те ни дават 10% повече. Феновете знаят кога имаме нужда от тях. Днес беше малко трудно, но искахме да спечелим и е впечатляващо да видим как се защитихме срещу фантастичен отбор като Бетис“, заяви Флик, цитиран от испанския вестник AS.

Германският специалист обърна специално внимание и на емоционалното сбогуване на Роберт Левандовски в последния му домакински мач за каталунците.

„Мисля, че това беше перфектно сбогуване. Беше много емоционално. Личи, че той носи Барселона в сърцето си. Много съм благодарен на Роберт. Той е фантастичен човек и футболист от световна класа. През последните 20 години беше най-добрият №9 в света и няма да е лесно да бъде заменен. Имаме нужда от централен нападател, който да е част от колектива, но най-вече да бележи голове“, допълни наставникът.

Флик подчерта и отличната атмосфера в клуба и връзката между играчи и фенове.