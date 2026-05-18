Каляри запази мястото си в Серия А

Каляри си гарантира оставането в Серия А и през следващия сезон, след като победи с 2:1 у дома Торино в двубой от 37-ия кръг.

Гостите поведоха в 37-ата минута чрез Рафаел Обрадор, но само две минути по-късно Себастиано Еспозито възстанови равенството. Пълният обрат за сардинци стана факт във втората минута на добавеното време на първата част, когато Йери Мина донесе победата на домакините.

С успеха Каляри вече има 40 точки и заема 16-ото място, като вече е недостижим за отборите под чертата. Торино остава 12-и с 44 точки и допусна второ поражение в последните си три мача.

В останалите срещи от битката за оцеляване Кремонезе постигна ценен успех с 1:0 като гост на Удинезе, но въпреки това остава в зоната на изпадащите. Тимът е 18-и с 34 точки – на една от спасителната позиция.

Единствения гол за Кремонезе реализира Джейми Варди още в деветата минута.

Междувременно Лече измъкна драматична победа с 3:2 при визитата си на Сасуоло и се изкачи над опасната зона с 35 точки.

Уалид Хедира даде аванс на Лече в 16-ата минута, но Арман Лориен бързо изравни. Хедира отново върна преднината на гостите преди почивката, а в 82-ата минута Андреа Пинамонти направи 2:2. Победният гол за Лече падна дълбоко в добавеното време и бе дело на Никола Щулич.

В последния кръг Лече приема Дженоа, докато Кремонезе ще се изправи срещу Комо.