Реал Мадрид спечели последното си гостуване за сезона с гол на Винисиус

Реал Мадрид победи Севиля с минималното 1:0 в мач от 37-ия кръг на Ла Лига. "Белият балет" спечели последното си гостуване за сезона с гол на Винисиус.

Гостите откриха резултата на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля след четвърт час игра. Винисиус оформи крайния резултат с шут от движение от вътрешността на наказателното поле.

През второто полувреме възпитаниците на Алваро Арбелоа можеха да направят победата си по-убедителна, но резервата Франко Мастантуоно стреля в лявата греда, а попадение на Килиан Мбапе бе отменено заради засада.

Реал Мадрид остава на второто място в класирането с актив от 83 точки. Севиля заема 13-ата позиция в подреждането с 43 пункта.