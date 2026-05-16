DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на "Евровизия"

Работата на сценичните работници на песенния конкурс "Евровизия" ги превръща в герои в сянка.

Те сменят декорите само за 45 секунди - колкото траят клиповете между отделните изпълнения на живо. Реквизитът е подреден зад кулисите и се аранжира на правилното място благодарение на 30 души. Всеки от екипа знае точно какво и кога да направи. Синхронът се постига с репетиции, продължили седмици наред. Отработена предварително е всяка смяна и преходът от един към друг декор. Финалът обаче е особено предизвикателство, защото първоначалният ред на изпълненията е значително променен.

Марвин Дитман - мениджър на песенния конкурс на Евровизия: „Това е хореография в хореографията. Това означава пълен синхрон и 30-те сценични работници правят всичко възможно да не си пречат, въпреки че е почти невъзможно.“

Джон Ламб - сценичен управител: „Безопасността е водеща за нас. Всичко става много бързо, хора се движат от една точка до друга и всичко се превръща в нещо като спагети.“

