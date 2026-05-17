Брентфорд изпусна шанс за Европа след равенство с Кристъл Палас

Брентфорд и Кристъл Палас завършиха 2:2 в драматичен двубой от Висшата лига на "Джитек Къмюнити Стейдиъм“, в който домакините преследваха задължителна победа в битката за европейските квоти.

Палас започна по-силно и поведе още в 6-ата минута, когато Исмаила Сар реализира дузпа след намеса на ВАР. Нападателят продължи отличната си форма и изравни клубен рекорд с 21 гола във всички турнири през сезона.

Гостите доминираха в големи периоди от първата част, удариха греда и пропуснаха няколко добри положения. Брентфорд обаче получи шанс да се върне в мача в 40-ата минута, когато центриране на Ярмолюк бе изчистено лошо от Канво, топката рикошира в Уатара и влетя във вратата за 1:1.

След почивката Кристъл Палас отново излезе напред. Адам Уортън отбеляза първия си гол за клуба в 52-ата минута след удар, който премина през вратаря Келъхър.

В края Брентфорд хвърли всички сили в атака и стигна до изравняване в 88-ата минута. След дълго хвърляне на Кайоде, Ван ден Берг отклони топката, а Уатара засече на далечната греда за 2:2.

В добавеното време домакините натиснаха сериозно, като Тиаго пропусна отлична възможност, а в последните секунди имаше и претенции за дузпа след падане на Шаде в наказателното поле. Съдията и ВАР обаче не отсъдиха нарушение.

Равенството остави Брентфорд в битката за Европа, но тимът пропусна златен шанс да направи решителна крачка към седмото място.