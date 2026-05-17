Интер изпусна победата в края, но празникът на "Сан Сиро“ не бе помрачен

Интер не успя да зарадва докрай своите привърженици с победа в деня на шампионските тържества, след като завърши 1:1 срещу Верона в двубой от последния кръг на Серия А, изигран на "Сан Сиро“.

Срещата премина в празнична атмосфера, като трибуните бяха изпълнени с фенове, дошли да отпразнуват титлата на "нерадзурите“. Въпреки това, темпото на играта бе по-скоро типично за края на сезона, а головите положения през първата част бяха ограничени.

След почивката домакините все пак стигнаха до откриване на резултата. Бони се разписа след корнер, като топката се отклони в защитник на гостите и влезе във вратата за 1:0. Интер продължи да контролира събитията на терена и бе близо до втори гол чрез Лаутаро Мартинес и Хенрих Мхитарян, но стражът на Верона Лоренцо Монтипо се намеси решително.

В заключителните минути гостите потърсиха изненадата и я постигнаха. В първата минута на добавеното време Кийрън Боуи се възползва от ситуация в наказателното поле и изравни за 1:1, отбелязвайки четвърти пореден гол като гост.

До края Верона дори имаше шанс да стигне до пълен обрат, но пропуск с глава в последните секунди остави резултата непроменен.

Въпреки изпуснатата победа, вечерта остана специална за Интер, който след последния съдийски сигнал започна празненствата по повод спечелената титла, като играчите получиха трофея пред своите фенове.