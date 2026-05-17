Рома спечели градското дерби срещу Лацио и влезна в топ 4

В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

В края на срещата се стигна до масово спречкване, след което съдията показа червени картони на Уесли Франса от Рома и Николо Ровела от Лацио.

Джанлука Манчини
Снимка: БГНЕС
Джанлука Манчини се превърна в герой за Рома при успеха с 2:0 над Лацио в голямото римско дерби от предпоследния кръг на Серия А. Победата изкачи „вълците“ в зоната на Шампионска лига.

Защитникът реализира и двете попадения за тима на Рома, като головете бяха почти идентични. В 40-ата минута Манчини се разписа след центриране на Николо Пизили, а в 66-ата отново бе точен с глава, този път след подаване на Пауло Дибала.

Както често се случва в римското дерби, напрежението на терена не липсваше. В края на срещата се стигна до масово спречкване, след което съдията показа червени картони на Уесли Франса от Рома и Николо Ровела от Лацио.

След важния успех Рома се изкачи на четвъртото място с 70 точки и има аванс от две точки пред основните си конкуренти за място в топ 4.

Сред тях е Комо, който победи Парма с 1:0 благодарение на гол на Алберто Морено.

Ювентус също пропусна възможността да остане в челната четворка, след като загуби с 0:2 от Фиорентина.

В битката за челните позиции Милан постигна успех с 2:1 над Дженоа. За „росонерите“ се разписаха Кристофър Нкунку и Закари Атекaме, а тимът вече има равен актив с Рома.

Наполи запази второто място след категорична победа с 3:0 срещу Пиза. Головете за неаполитанци реализираха Скот Мактоминей, Амир Рахмани и Расмус Хьойлунд.

