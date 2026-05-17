Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Хаос в Глазгоу: играчите на Хартс напуснаха "Селтик Парк“ заради нахлуване на фенове

"Заплашителна атмосфера" и сигнали за насилие помрачиха решителния мач за титлата в Шотландия

Снимка: AP Photo
Отборът на Хартс е бил принуден да напусне стадион "Селтик Парк“ минути след загубата с 1:3 от Селтик в решителния двубой за титлата в Шотландия, след като фенове на домакините нахлуха на терена и създадоха хаотична и опасна обстановка.

Гостите се нуждаеха от равенство, за да спечелят първа шампионска титла от 1960 година насам, но допуснаха два късни гола, включително в добавеното време. Това отприщи еуфория сред привържениците на Селтик, които нахлуха на терена веднага след последния съдийски сигнал.

От Хартс реагираха остро с официална позиция, в която осъдиха случилото се.

"Категорично осъждаме срамните сцени на „Селтик Парк“, които за пореден път засрамиха шотландския футбол. Съобщенията за сериозни физически и словесни обиди към нашите футболисти и персонал са дълбоко обезпокоителни“, заявиха от клуба.

Ръководството на тима разкри, че е влязло в контакт с полицията след сигналите за агресия срещу играчи и служители.

"Разследваме случая подробно и водим диалог с полицията на Шотландия. Напълно неприемливо е нашите хора да бъдат поставени в подобна ситуация“, добавиха от Хартс.

Футболистите и щабът на гостите са напуснали стадиона незабавно, без да изпълнят обичайните си медийни ангажименти.

"Предвид заплашителната атмосфера, нямаше друг избор, освен да се изтеглим веднага. Безопасността на нашите служители беше основен приоритет“, подчертаха от клуба.

Според информация на местните власти, по-късно в Глазгоу са извършени няколко ареста по време на празненствата на феновете на Селтик.

От Хартс призоваха футболните институции да предприемат "решителни действия“, за да гарантират сигурността на играчите и запазването на честността на играта.

#Селтик Парк #ФК Хартс #ФК Селтик

