БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за...
Чете се за: 06:07 мин.
България получи награда за най-добро артистично...
Чете се за: 01:57 мин.
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити спечели ФА Къп с минимален успех над Челси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Антоан Семеньо отбеляза победния гол.

Манчестър Сити
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити спечели купата на Футболната асоциация в Англия. На финала "небесносините" се наложиха с минималното 1:0 срещу Челси. Гол на Антоан Семеньо след почивката осигури осмия триумф в полза на Сити в най-стария футболен турнир в света.

Отборът от Манчестър започна по-активно двубоя на "Уембли", владееше значително повече топката и в 27-ата минута попадение на Ерлинг Холанд беше отменено заради засада.

Съвсем малко преди почивката Холанд принуди вратаря на лондончани Робърт Санчес да прави решително спасяване.

През второто полувреме Челси се справяше с натиска на Сити, но в 72-ата минута Холанд и Бернардо Силва направиха двойно подаване на скорост. Норвежецът пусна топката към Семеньо, който с пета технично изпрати кълбото в мрежата за 1:0.

Веднага след това "сините" пропуснаха да изравнят чрез Енцо Фернандес, а шест минути преди изтичане на редовното време шут на Матеуш Нунеш срещна гредата. В 87-ата минута Санчес се справи с шут на Раян Шерки.

Манчестър Сити спечели купата на Футболната асоциация за първи път след 2023 година. Мениджърът на "небесносините" Пеп Гуардиола спечели общо 20-ти трофей от всички турнири по време на престоя си начело на отбора, започнал през 2016 година.

#ФА Къп 2025/2026 #Купа на Англия #Манчестър Сити #Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
1
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
2
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
3
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
4
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
DARA във фокуса на световните медии
6
DARA във фокуса на световните медии

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Още от: Европейски футбол

Щутгарт се завърна в Шампионска лига, Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха от Бундеслигата
Щутгарт се завърна в Шампионска лига, Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха от Бундеслигата
Обрат изстреля Селтик до титлата в Шотландия Обрат изстреля Селтик до титлата в Шотландия
Чете се за: 02:12 мин.
Роберт Левандовски приключва с Барселона Роберт Левандовски приключва с Барселона
Чете се за: 01:37 мин.
Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно Алваро Арбелоа: Жозе Моуриньо е номер едно
Чете се за: 03:02 мин.
Нови обвинения около Винисиус Жуниор и Едер Милитао разтърсиха Реал Мадрид Нови обвинения около Винисиус Жуниор и Едер Милитао разтърсиха Реал Мадрид
Чете се за: 01:55 мин.
Арне Слот: Разочаровани сме всички - играчи, щаб и фенове Арне Слот: Разочаровани сме всички - играчи, щаб и фенове
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ