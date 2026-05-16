Манчестър Сити спечели ФА Къп с минимален успех над Челси

Манчестър Сити спечели купата на Футболната асоциация в Англия. На финала "небесносините" се наложиха с минималното 1:0 срещу Челси. Гол на Антоан Семеньо след почивката осигури осмия триумф в полза на Сити в най-стария футболен турнир в света.

Отборът от Манчестър започна по-активно двубоя на "Уембли", владееше значително повече топката и в 27-ата минута попадение на Ерлинг Холанд беше отменено заради засада.

Съвсем малко преди почивката Холанд принуди вратаря на лондончани Робърт Санчес да прави решително спасяване.

През второто полувреме Челси се справяше с натиска на Сити, но в 72-ата минута Холанд и Бернардо Силва направиха двойно подаване на скорост. Норвежецът пусна топката към Семеньо, който с пета технично изпрати кълбото в мрежата за 1:0.

Веднага след това "сините" пропуснаха да изравнят чрез Енцо Фернандес, а шест минути преди изтичане на редовното време шут на Матеуш Нунеш срещна гредата. В 87-ата минута Санчес се справи с шут на Раян Шерки.

Манчестър Сити спечели купата на Футболната асоциация за първи път след 2023 година. Мениджърът на "небесносините" Пеп Гуардиола спечели общо 20-ти трофей от всички турнири по време на престоя си начело на отбора, започнал през 2016 година.