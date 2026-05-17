Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1.

Финалът на конкурса, излъчен на живо, привлече 895 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му.

Според официалните пийпълметрични дании на GARB прякото предаване от Виена е гледано средно от почти 600 000 зрители и поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял 45,7% на база възрастова група 4+.