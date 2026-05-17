Челси и Шаби Алонсо си стиснаха ръцете

Челси е постигнал договорка с Шаби Алонсо за назначаването му начело на отбора, съобщава Sky Sports. Според информацията двете страни са се разбрали за контракт с продължителност от четири години.

Лондончани са в търсене на нов постоянен мениджър, след като през април освободиха Лиъм Росиниър само три месеца след назначението му.

Новината идва непосредствено след загубения финал за ФА Къп, в който Челси отстъпи с 0:1 на Манчестър Сити.

Алонсо направи впечатляващ сезон с Байер Леверкузен през кампания 2023/24, когато изведе тима до дубъл в Германия след спечелването на Бундеслигата и Купата на страната. По-късно испанецът пое Реал Мадрид, но престоят му в испанската столица приключи след по-малко от осем месеца.

44-годишният специалист ще стане петият постоянен мениджър на „сините“ в последните години след Греъм Потър, Маурисио Почетино, Енцо Мареска и Росиниър.

В момента Челси се намира на девето място във Висша лига и продължава битката за класиране в европейските клубни турнири през следващия сезон.