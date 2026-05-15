Шаби Алонсо постави условия на Челси

Испанецът остава фаворит за нов мениджър на "сините".

шаби алонсо чувствата смесени
Снимка: БТА
Челси продължава активната работа по намирането на нов мениджър, а основната цел на лондончани остава Шаби Алонсо, съобщава агенция АНСА.

Испанският специалист е поставил конкретни условия преди да даде окончателен отговор на „сините“. Алонсо настоява да получи ясни гаранции относно дългосрочния спортен проект и бъдещото развитие на отбора.

Според информацията треньорът е станал по-предпазлив след краткия си престой в Реал Мадрид, където бе освободен само няколко месеца след назначението си, въпреки подписания дългосрочен договор.

В момента Челси заема деветото място във Висша лига и няма да участва в Шампионска лига през следващия сезон. Именно това се разглежда като подходящ момент за сериозна реконструкция на състава и ново начало за клуба.

Ръководството на лондончани вече е изготвило кратък списък с потенциални кандидати за мениджърския пост. Освен Шаби Алонсо, сред обсъжданите имена са още Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва, който в момента води Фулъм.

#ФК Челси #Шаби Алонсо

