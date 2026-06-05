Дешан за загубата от Кот д'Ивоар: Ако имахме нужда от събуждане, получихме го

Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1:2 на стадион „Божоар“ в Нант в предпоследната си контрола преди световното първенство, което стартира на 11 юни.

„Ще бъдем готови да отговорим“, предупреди Дидие Дешан, коментирайки още, че явно тимът му е имал нужда от отрезняване.

Това е първа загуба за Дидие Дешан като мениджър на „сините“ в подгряващ мач преди финалите на турнира.

"Това е подготвителен мач, в който направих десет смени, което не отговаря на представянето ни като цяло и не трябва да се съди за него по резултата. Трябваше да преминем през този процес заради физическата форма на тима. През второто полувреме беше по-трудно. Създадохме по-малко положения, отколкото през първото", обясни Дешан.

"Смятам, че играчите се раздадоха, подходиха сериозно, но, да, поражението е налице и никога не е приятно. Противниците на Франция са силно мотивирани, когато играят срещу нас. Справихме се добре в първото полувреме, но след това беше по-скоро борба. Не казвам това, за да успокоя всички, но ще отговорим. Трябва да бъдем реалисти. Ако имахме нужда от събуждане, получихме го", коментира още селекционерът на "петлите".

"Като цяло не ме притеснява загубата. Трябва да приемем, че Кот д'Ивоар беше по-бърз и по-директен. Допуснахме грешки. Не съм ядосан и нямаше да бъда в еуфория, ако бяхме спечелили. Това е репетиция с научени поуки", обясни Дешан.

На стадион „Божоар“ в Нант имаше над 30 хиляди привърженици, които се събраха, за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните бе посветена на селекционера Дидие Дешан. Това ще бъде неговият последен голям форум като наставник на “петлите”.

Запитак как е оценил почитта, която му бе отдадена, той отговори:

"Благодаря им. Това означава много за мен, дори и да не показвам емоциите си по време на мача. Всичко започна тук преди 40 години. Благодарен съм, защото Нант ми даде всичко в професионален план. Израснах тук като тийнейджър и в личния ми живот Нант също е много важен. Трогнат съм."

Националният отбор на Франция ще завърши подготовката си за световното първенство с контрола със Северна Ирландия. Селекцията ще бъде домакин на 8 юни в Лил.

"Сините" са в група I и откриват кампанията си с мач със Сенегал на 16 юни. Във втория си двубой се изправят срещу Ирак на 22 юни и приключват груповата фаза срещу Норвегия на 26-и.

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