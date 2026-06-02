Президентът на Франция посети лагера на националния отбор девет дни преди старта на Мондиал 2026

Президентът на Франция и съпругата му Брижит Макрон посетиха френския национален отбор в Клерфонтен, осем дни преди „сините“ да заминат за Съединените щати за световното първенство.

Държавният глава пристигна по обяд в базата, придружен от първата дама на републиката. Макрон се срещна и разговаря с играчите и щаба на френския национален отбор.

Президентът първо беше приветстван от президента на Френската футболна федерация Филип Диало, а след това се срещна и с женския национален отбор, които също е в Клерфонтен, подготвяйки се за квалификационните мачове за световно първенство срещу Полша (5 юни) и Ирландия (9 юни).

След приятелска дълга прегръдка Еманюел Макрон разговаря със селекционера на мъжкия тим Дидие Дешан , както и с капитана Килиан Мбапе.

След това президентската двойка се ръкува с всеки играч от френския национален отбор. Към селекцията по-рано същата сутрин се присъединиха и играчите, които станаха европейски клубни шампиони с Пари Сен Жермен, както и Уилям Салиба, финалист с Арсенал.

Играчите и щабът на френския национален отбор позираха с президентската двойка и президента на Френската футболна федерация пред тренировъчния център Клерфонтен. След това всички влязоха в центъра за обяд.

Националният отбор на Франция ще завърши подготовката си за световното първенство с контрола със Северна Ирландия. Селекцията на Дидие Дешан ще бъде домакин на 8 юни в Лил. Преди това "сините" ще приемат тима на Кот д'Ивоар в Нант на 4 юни.

"Петлите" са в група I и откриват кампанията си с мач със Сенегал на 16 юни. Във втория си двубой се изправят срещу Ирак на 22 юни и приключват груповата фаза срещу Норвегия на 26-и.