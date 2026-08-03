БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев с победа в квалификациите в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Входът за всички мачове е свободен.

адриан андреев играе голямата титла кариерата досега чалънджър хърватия
Слушай новината

Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започна днес на кортовете на ТК „Локомотив“.

В последния мач за деня Адриан Андреев победи Клеман Ролан дьо Равел (Франция) с 6:4, 6:1 за час и 32 минути.

25-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в петия гейм. Във втората част Андреев поведе с 2:0, а след 2:1 спечели четири поредни гейма за крайното 6:1.

За място в основната схема Андреев ще играе срещу Карлес Кордоба (Испания).

По-рано Георги Георгиев и Джордж Лазаров също записаха победи в квалификациите.

Димитър Кисимов отстъпи с 1:6, 7:6(8), 0:6 пред Щефан Хайта (Румъния). Александър Толев загуби със 7:5, 0:6, 1:6 от Драгош Николае Казаку (Румъния). Динко Динев претърпя поражение с 4:6, 4:6 от Валентин Басел (Аржентина), а Виктор Марков загуби с 1:6, 1:6 от Карлес Кордоба (Испания).

Четирима българи ще стартират директно в основната схема. Пьотр Нестеров намери място по ранкинг, а с „уайлд кард“, предоставени от Българската федерация по тенис, ще участват Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.

Срещите на Янаки Милев и Александър Василев попаднаха в програмата за понеделник.

Входът за всички мачове е свободен.

Свързани статии:

Адриан Андреев отпадна на полуфиналите турнир в Болцано
Адриан Андреев отпадна на полуфиналите турнир в Болцано
Поражение за българския тенисист в Италия.
Чете се за: 01:05 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Пловдив 2026 г. # Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Тенис

Александра Еала шокира №3 в света и грабна първата титла в кариерата си
Александра Еала шокира №3 в света и грабна първата титла в кариерата си
Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати
Чете се за: 01:32 мин.
Българските девойки до 18 години започнаха с поражение финалите на европейското отборно първенство Българските девойки до 18 години започнаха с поражение финалите на европейското отборно първенство
Чете се за: 01:25 мин.
Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша
Чете се за: 01:20 мин.
България разгроми Япония на старта на световното първенство до 14 години България разгроми Япония на старта на световното първенство до 14 години
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ