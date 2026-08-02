Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Гроджиск Мазовецки

Българският тенисист Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Поставеният под номер 2 в схемата българин победи Кени де Шепер (Франция) с 2:6, 6:4, 7:6(4) за два часа и 21 минути на корта.

Двамата си размениха по един сет, след като французинът поведе, но Донски изравни след 6:4 във втората част. В решителния трети сет се стигна до тайбрек, в който българинът поведе с 4:0 и с 6:2 и затвори мача.

Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), номер 1 в схемата, ще срещнат в първия си двубой Михаел Геертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).

Друг национал за Купа „Дейвис" Илиян Радулов ще започне директно от основната схема на сингъл , а в първия кръг той ще играе с номер 8 Микеле Рибекаи (Италия).