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Пьотр Нестеров е на финал на турнир в Дания, няма да има изцяло български дуел за титлата

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Надпреварата е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Пьотр Нестеров
Снимка: БФ Тенис
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Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата Нестеров победи с 6:3, 1:6, 6:4 третия поставен Ееро Васа (Финландия) за час и 54 минути игра.

23-годишният българин изостана с пробив и 1:2 в първия сет, но спечели пет от следващите шест гейма, за да поведе в резултата след 6:3. Във втората част Нестеров изостана с 0:5, а след загубата ѝ с 1:6 резултатът в сетовете беше изравнен.

Националът допусна пробив още в първия гейм на третия решителен сет, но го върна веднага, за да изравни за 1:1. Нестеров спаси две точки за пробив в седмия и още три в деветия гейм. При 5:4 и сервис на Васа българинът пропусна шест мачбола, но при седмата си възможност успя да затвори мача в своя полза.

До момента Пьотр Нестеров има осем титли на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour, като две от тях са спечелени през тази година – в Санта Маргерита ди Пула (Италия) и Монастир (Тунис).

В спор за титлата утре Пьотр Нестеров, който през тази седмица заема 360-ото място в световната ранглиста при мъжете, ще играе срещу водача в схемата Карл Емил Овербек (Дания), който победи днес на полуфиналите друг национал на България Иван Иванов с 6:0, 7:6 (0) за 78 минути игра.

17-годишният Иванов започна трудно мача и не успя да спечели нито един гейм в първия сет. Българинът поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 4:4, а след това отново проби за 5:4 и сервираше за изравняване на резултата в сетовете. Иванов обаче загуби подаването си, а впоследствие се стигна до тайбрек, в който отстъпи с 0:7 точки.

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#Пъотр Нестеров #Иван Иванов тенис

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