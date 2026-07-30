Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха убедително за четвъртфиналите в Гентофте

Националите на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е поставен под №4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6:3, 6:0 за час и 24 минути на корта.

Той допусна пробив още в първия гейм на откриващия сет и впоследствие изостана с 1:3, но с пет поредни спечелени гейма затвори първата част в своя полза. Българинът изигра перфектен втори сет, в който не даде нито един гейм на съперника и така си осигури място в четвъртфиналната фаза.

В нея шампионът при юношите от Откритите първенства на Великобритания и САЩ за миналия сезон ще се изправи срещу шведа Патрик Мунхамар.

Нестеров, който е поставен под №2, пък надделя над нидерландския квалификант Оле Бредшнайдер с 6:2, 7:5 и очаква мач срещу Карл Фриберг (Швеция).